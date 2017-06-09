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Мурада Амриева передали сотрудникам МВД по Чеченском республике

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев передан сотрудникам МВД Чечни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Центрального федерального округа.

Вечером 8 июня белорусская милиция передала Амриева российским властям. Спортсмен собирался просить в Белоруссии политического убежища, но к нему не пустили адвоката.

Амриева передали чеченской полиции
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9 июня семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности. Правозащитники и родители спортсмена считают, что в республике Амриеву грозит смертельная опасность.

Спортсмен, сбежавший из здания прокуратуры в Брянске, был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Власти Белоруссии заявили, что Амриева выдадут России. Ранее он был объявлен в розыск правоохранительными органами Чечни.

Правозащитники считают, что поводом для преследования стали заявления Амриева о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом, полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.

Европейский суд по правам человек направил России вопросы, связанные с задержанием Амриева в Белоруссии и его передачей правоохранительным органам Чечни. Ответы на них ЕСПЧ ожидает к 5 июля. Первая жалоба в ЕСПЧ в интересах Амриева была подана правозащитниками ещё в декабре 2015 года.

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