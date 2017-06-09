Тереза Мэй сформирует правительство и начнёт переговоры по Брекзиту

Премьер министр Великобритании Тереза Мэй сформирует новое британское правительство, чтобы начать переговоры по Брекзиту 19 июня. Мэй создаст коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Об этом она заявила выступая с речью у своей резиденции на Даунинг-Стрит.

Премьер Британии пообещала дать полиции и спецслужбам больше полномочий для борьбы с терроризмом. По словам Мэй, в ближайшие пять лет она обеспечит Британии стабильность. Условия, которых Мэй планирует добиться во время переговоров по Брекзиту, будут удовлетворять нужды всех слоев населения Соединённого Королевства, заявила премьер-министр.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании ни одна фракция не получила большинства. Партия Мэй - консерваторы - потеряли 12 мест в парламенте. По итогам голосования у Соединённого Королевства будет так называемый "подвешенный" парламент. Соперник премьер-министра – лидер лейбористов Джереми Корбин - призвал Мэй подать в отставку. Она в ответ заявила, что уходить со своего поста не собирается.

Созвав досрочные выборы, лидер консерваторов Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Но результаты её партии только ухудшились.