Родители Мурада Амриева обратились к омбудсмену и в СПЧ

Родители чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева, переданного в пятницу сотрудникам МВД Чечни, обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову с просьбой не допустить нарушения прав их сына. Об этом сообщает "Комитет по предотвращению пыток". В обращении подчеркивается, что ни родственники Амриева, ни его адвокат ничего не знают о местонахождении задержанного.

В пятницу семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности. Накануне родители спортсмена опубликовали видеообращение с просьбой не допустить его этапирования на территорию республики, поскольку это может создать угрозу для его жизни.

Мурада Амриева сняли с поезда в Брянске 4 июня. Вскоре он был "формально освобожден" и доставлен в здание прокуратуры, которое окружили неизвестные в масках. Мужчина сбежал и был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Европейский суд по правам человека направил России вопросы, связанные с задержанием спортсмена и его последующей передачей правоохранительным органам Чечни.

По мнению правозащитников, чеченская полиция преследует Амриева из-за того, что он рассказал о пытках, которым предположительно подвергся в Грозном в 2013 году.