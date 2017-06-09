Задержанных на пикете против реновации у Госдумы отпустили

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина и его соратника Антона Антонова-Овсеенко, задержанных у Государственной думы на пикете против закона о реновации, отпустили из отделения полиции, сообщает "ОВД-Инфо".
Активистам предъявлены обвинения в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Сам Митрохин назвал действия полиции незаконными, так как участие в одиночном пикете не требует предварительного уведомления.
Еще двух задержанных у Госдумы – активисток Анастасию Медникову и Викторию Беликову – ранее отпустили из автозака после "профилактической беседы".
Пикеты у здания Госдумы начались в пятницу утром. Сергея Митрохина на этой акции задерживали дважды.
Депутаты большинством голосов одобрили во втором чтении законопроект, по которому власти Москвы собираются снести несколько тысяч домов.
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