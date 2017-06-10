СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ГРУ РФ на Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении агентурной сети, предположительно организованной Главным разведывательным управлением России (ГРУ) и действовавшей в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным СБУ, двое жителей Лисичанска и Константиновки были завербованы и получили задание от кураторов, находящихся в Луганске. В задачу агентов входил сбор информации о передвижении украинских войск и их оборонительных сооружениях.

В ведомстве сообщили о задержании двух мужчин, которым предъявлены обвинения в создании террористической группы. Также были задержаны трое жителей Донбасса, предположительно входившие в агентурную сеть.

Российская сторона пока не прокомментировала заявление СБУ.

На этой неделе в Луганской области велись бои между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. После столкновения у села Желобок обе стороны конфликта обвинили друг друга в обострении ситуации.