В типографиях, которые работают со штабом Навального, прошли обыски

Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального, сообщил об обысках в московской фирме, которая занимается производством печатной продукции для оппозиционера. Обыски, как утверждает Волков, прошли сегодня утром в доме у директора фирмы, а также в двух типографиях. Название компании, которая отвечает за листовки для штаба Навального, Волков не уточнил.

Соратник оппозиционера при этом добавил, что власти пытаются помешать проведению в Москве антикоррупционной акции 12 июня. По словам Волкова, сотрудники мэрии города обзванивают компании, которые поставляют звуковую и видеоаппаратуру, и "настоятельно не рекомендуют" им работать с представителями Навального.

Ранее Волков заявлял о давлении на соратников Алексея Навального в регионах. Он утверждает, что власти некоторых городов через ФСБ пытаются выселить волонтеров из предвыборных штабов. Так, например, произошло в Волгограде, Вологде, Владивостоке, Владимире и Краснодаре. В Иркутске 31 мая избили сына владельца помещения, в котором находится штаб оппозиционера.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали уже более полумиллиона человек, по всей стране действуют 44 штаба политика.

Накануне власти Москвы согласовали проведение антикоррупционной акции 12 июня на проспекте Сахарова. Мэрия при этом запретила использовать на митинге звуковое оборудование и экраны.