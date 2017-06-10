Навальный допустил изменение формата акции 12 июня в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный допустил, что намеченная на 12 июня антикоррупционная акция в Москве может пройти не в виде митинга, а в другом формате, если организаторам не дадут использовать звуковую аппаратуру. У себя в твиттере политик написал, что без звука митинг не имеет смысла, и предложил "пойти гулять по улицам Москвы".

Навальный подчеркнул, что акция состоится в любом случае.

Ранее соратники оппозиционера сообщили, что сотрудники мэрии Москвы обзванивают компании, которые поставляют звуковую и видеоаппаратуру, и "настоятельно не рекомендуют" им работать с представителями Алексея Навального.

В среду власти Москвы согласовали проведение антикоррупционной акции 12 июня на проспекте Сахарова. Мэрия при этом запретила использовать на митинге звуковое оборудование и экраны.