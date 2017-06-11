В Туле задержан организатор акции 12 июня Дмитрий Николаев

В Туле неизвестные задержали Дмитрия Николаева – координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального и организатора антикоррупционного митинга 12 июня. Как сообщили соратники активиста, задержание произошло в воскресенье утром, когда Николаев вместе с женой выходил из дома. После этого активиста доставили в отдел полиции на беседу с сотрудникам Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э").

В преддверии антикоррупционной акций 12 июня из разных регионов России поступают сообщения о давлении на сторонников Навального. В частности, в Ставрополе неизвестные накануне бросили бутылку с зажигательной смесью в окно штаба оппозиционера. После этого полицейские провели обыски в штабе и у владельца помещения, у соратников Навального изъяли ноутбуки.