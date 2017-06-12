Тереза Мэй попытается убедить "заднескамеечников" поддержать ее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит сегодня встречу с депутатами парламента от возглавляемой ею Консервативной партии. Наблюдатели отмечают, что итоги этой встречи могут оказать решающее влияние на то, останется ли Мэй премьер-министром, или же откажется от этого поста.

По итогам парламентских выборов 8 июня консерваторы потеряли большинство в парламенте. Их кабинет, несмотря на это, может получить доверие Палаты общин, если Мэй заручится поддержкой североирландских юнионистов. Однако многие консерваторы - в особенности депутаты, не имеющие правительственных постов, так называемые заднескамеечники - критикуют премьер-министра за ее решение о досрочных выборах и неудачную предвыборную кампанию. Ожидается, что на сегодняшней встрече Мэй попытается убедить заднескамеечников, что откажется от авторитарного стиля руководства партией и будет стремиться к консенсусу по основным вопросам, в том числе и о "Брекзите".

Официально глава МИД Борис Джонсон и министр по делам Брекзита Дэвид Дэвис, имена которых называются в качестве возможных преемников Мэй - если она все же решит уйти в отставку - пока заявляют, что поддерживают действующего премьера.