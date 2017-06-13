Оппозиционер Марк Гальперин арестован на 15 суток

Суд в Москве арестовал оппозиционного активиста Марка Гальперина на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Гальперина задержали накануне на несогласованной акции против коррупции в центре Москвы.
После предыдущего протестного митинга в Москве 26 марта Гальперин отбыл 15 суток административного ареста за сопротивление полиции. Накануне суд приговорил организатора протестов, основателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального к 30 суткам ареста.
Всего на акции 12 июня в Москве были задержаны около 900 человек. Сегодня начались суды по административным нарушениям. На двух активистов завели уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии.
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