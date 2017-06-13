Transparency International осудила массовые задержания в России

Transparency International и "Трансперенси Интернешнл - Россия" осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.

В распространённом 13 июня заявлении подчёркивается, что статья 31 Конституции России гарантирует гражданам право на мирные собрания. "Необходимо устранить причину протеста - коррупцию, а не применять полицейские меры к гражданам, мирно собравшимся против нее протестовать", - говорится в документе.