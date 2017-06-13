Собянин назвал "провокацией" акцию 12 июня в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию в центре Москвы 12 июня "опасной провокацией", передает "Интерфакс". По его словам, участники митинга действовали "агрессивно", а правоохранительные органы "профессионально".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал митинги 12 июня "провокацией" и заявил, что в Кремле не станут прислушиваться к призывам США и Евросоюза немедленно освободить задержанных.

12 июня во многих городах России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны около 900 человек, по всей России – более 1700. Полицейские применяли силу. Накануне согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве политик Алексей Навальный заявил о переносе акции на Тверскую улицу. Он был арестован на 30 суток.

