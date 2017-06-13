Власти Венгрии усилили контроль над НКО

Парламент Венгрии принял закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием. Закон поддержали 130 парламентариев, против документа высказались 44. Еще 24 человека воздержались.

Согласно закону, неправительственные организации, получающие из-за рубежа финансирование на сумму не менее 24 тысяч евро, должны будут зарегистрироваться в качестве "организаций, получающих иностранное финансирование" и каждый год предоставлять более подробную отчетность. В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты.

Закон уже раскритиковала правозащитная организация Amnesty International и сравнила с аналогичным законом, действующим в России и также подвергающимся регулярной критике со стороны правозащитников. Об этом сообщила Би-би-си.