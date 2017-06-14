Погибшему на Майдане белорусу присвоено звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому, погибшему в январе 2014 года на Майдане в Киеве. Жизневский стал первым иностранцем, который удостоен этой награды.

Порошенко вручил грамоту о присуждении звания и Звезду Героя родителям Жизневского. По словам президента, подобную награду получают исключительно за заслуги на фронте при обороне территориальной целостности и независимости Украины.

Акция протеста на Майдане в Киеве началась 21 ноября 2013 года, после приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В январе и феврале 2014 года произошли столкновения между активистами и милицейским спецназом. В них, по данным Минздрава Украины, погибло 106 человек. Жизневский был застрелен 22 января. В память о нем в Киеве был установлен памятник.

