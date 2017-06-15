Путин: Россия под санкциями с тех пор, как начала "вставать на ноги"

Россия "жила" под различными санкциями с тех пор, как начала "вставать" на ноги, заявил в четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущей прямой линии. По мнению главы государства, давление на страну оказывается еще с дореволюционных времен.

Путин заявил, что санкции со стороны стран Запада пошли России на пользу. "Вынуждены были включить мозги, таланты на нескольких направлениях, а не только использовать нефтедоллары", – подчеркнул глава государства. Он также отметил, что российские производители добились успехов в так называемом "импортозамещении" после введения продуктового эмбарго в 2014 году.

При этом российский президент призвал стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений.

Накануне Сенат США одобрил новые санкции против России – за ее вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года и поддержку президента Сирии Башара Асада. Ограничительные меры, ранее принятые в отношении Москвы, также были вызваны аннексией Крыма и политикой России на востоке Украины, где продолжается вооруженный конфликт.

По расчетам аналитиков Экономической экспертной группы, из-за сочетания эффекта санкций и упавших цен на нефть только за четыре года (с 2014-го по 2017-й годы) потери России составят около 600 миллиардов долларов. Это в три раза больше всего государственного бюджета России на 2016 год. Из этой суммы около 400 миллиардов долларов – потери нефтегазового экспорта и 170 миллиардов – потери от финансовых санкций стран Запада.

Сам Путин, выступая 12 октября 2016 года на инвестиционном форуме “Россия зовет!” в Москве, заявил, что санкции заметно отразились на экономике страны.

“Мы часто повторяем, как мантру, что так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий”, – заявил Путин.