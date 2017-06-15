Турция закончила установку стены на границе с Сирией

Турция закончила установку стены вдоль границы с Сирией. По мнению Анкары, сооружение должно предотвратить попадание террористов на турецкую сторону. Протяженность заграждения – 700 километров.

Министр обороны Турции Фикри Ышик заявил, что в скором времени на стене будет установлено освещение, сенсорные датчики и камеры наблюдения. Для контроля за ситуацией на границе турецкие пограничники также будут использовать беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что аналогичные системы охраны границы будут созданы и на границах с Ираном и Ираком. На турецко-иранской границе будет возведена стена. Решение о типе охраны границы с Ираком будет принято в ближайшее время.