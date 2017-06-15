Путин: никто не пытается запретить показ "Матильды"

Никто не пытается запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда", проверить который требует депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом заявил в четверг Владимир Путин, отвечая на вопрос актера Сергея Безрукова о давлении на режиссера.

По словам президента России, Поклонская имеет право на свою точку зрения, но никаких решений по запрету показа фильма на основе ее требований не принято.

Сам Учитель в ходе прямой линии подчеркнул, что Наталья Поклонская отказалась посмотреть фильм лично. Он также предложил комитету Госдумы по культуре "разобраться" с вопросом.

На вопрос Безрукова об обысках в театре "Гоголь-центр" Владимир Путин не ответил.

Наталья Поклонская неоднократно жаловалась в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя "Матильда" о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В апреле 2017 года режиссер попросил комитет Госдумы проверить нарушения правил депутатской этики бывшим прокурором аннексированного Россией Крыма.