Библиотечный экстремизм и театральные хищения

Доброе утро!

Сегодня день рождения Пушкина – этот день отмечается по инициативе ООН как день русского языка. В этом году его приходится праздновать фотографией бывшего директора библиотеки, осужденной за экстремизм. На четыре года условно.

Год и семь месяцев, которые Наталья Шарина провела под домашним арестом, зачтут в срок наказания. По версии обвинения, которую поддержал суд, она распространяла признанные в России экстремистскими книги Дмитро Корчинского и детский журнал “Барвiнок”, а также потратила 297 тысяч рублей из бюджетных средств Библиотеки украинской литературы на свою защиту, когда была фигуранткой предыдущего дела об экстремизме. Шарина вину не признала, правозащитники считают дело политически мотивированным.

С экстремисткой разобрались, переходим к “расхитительнице”: бывший главбух “Седьмой студии”, худруком которой был режиссер Кирилл Серебренников, рассказывает следствию, как обналичила 100 млн рублей, которые потом пошли на аренду техники, гонорары и декорации. Выплата черных гонораров может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов, но Нину Масляеву обвиняют в хищении. Она находится под стражей, бывший гендиректор “Седьмой студии” – под домашним арестом.

Вчера стало известно, что 12 мая в больнице умер бывший глава банка “Огни Москвы” – его доставили туда из СИЗО. Вот его история. В Брянской области задержали чеченца, чемпиона мира по смешанным единоборствам, который ранее обвинял в пытках МВД Чечни. Теперь его этапируют в Грозный, и “Комитет по предотвращению пыток” полагает, что ничего хорошего его там не ждет. Убийца девяти человек в Тверской области тоже арестован. Здесь можно почитать монолог женщины, которой удалось спрятаться и вызвать полицию.





Усманов против Навального, сезон очередной. Миллиардер выбрал победителей конкурса мемов о себе любимом, они неприкольные. Зато в Фонде борьбы с коррупцией внимательно прочитали документы, предоставленные адвокатами Усманова в суде против Навального, и пришли к выводу, что они подтверждают (а не опровергают, как должны бы), что тот дал взятку в виде усадьбы российскому премьеру Дмитрию Медведеву.

Близится День России, на который намечена всероссийская антикоррупционная акция, и это заметно: в Удмуртии задержан активист, который подал на нее заявку, в Хабаровске к координатору штаба Навального пришел центр “Э”. В Петербурге подавали четыре заявки на акцию с указанием разных мест, все четыре власти города отклонили, предложив митинговать в Удельном парке. В Москве организаторы митинга продолжают обсуждать с мэрией, где поставить сцену на проспекте Сахарова.

Сегодня Госдума будет рассматривать закон о сносе московских пятиэтажек – документ ко второму чтению практически полностью переписали (потому что, как утверждает “Дождь”, Собянин собирается переизбираться на третий срок и поэтому поумерил аппетиты). Число жертв московского урагана выросло до 16 – в больнице умер ребенок.

И самая главная новость из Госдумы РФ: депутат Поклонская не задекларировала имущество мужа, потому что мужа у нее нет. Те, кто следит за ее битвой против “Матильды”, криво ухмыльнулись.

Расследовательская группа Bellingcat нашла еще одну фотографию “Бука”, из которого, по ее данным, в 2014 году был сбит малайзийский “Боинг” над Донбассом. “Бук”, как и предполагали ранее беллингкэтовцы, приехал на территорию Украины из Курска. Здесь расследователи сами все подробно объясняют.

Литва начала строить стену на границе с Россией (со стороны Калининградской области). Черногория официально вступила в НАТО, в комментарии российского МИД говорится о продолжающейся в этой стране “антироссийской истерии”.

В Совете Федерации, по данным Ъ, создается комиссия по “вмешательству в дела России”. В США в связи с расследованиями о вмешательстве России в выборы предъявлены обвинения подрядчику Национального агентства безопасности – за то, что она передала прессе секретные документы. Какому конкретно изданию она передала документ, не говорится, но на сайте The Intercept появилась статья (англ.) с материалами секретного доклада НАБ о попытках “хакеров из ГРУ” взломать американские системы голосования и регистрации избирателей.

Британская полиция назвала имена двух из троих подозреваемых в совершении теракта в Лондоне в субботу вечером: Курам Батт и Ричард Редуэйн. Первый – британский подданный, выходец из Пакистана, у второго были ливийское и марокканское гражданства. Всех задержанных в связи с терактом в районе Баркинг отпустили без предъявления обвинений. 18 из 48 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Семь арабских стран разорвали дипломатические отношения и транспортное сообщение с Катаром – потому что власти этой страны якобы финансируют ИГ, Аль-Каиду и другие террористические организации (и еще дружат с Ираном). Объяснялка.

Apple презентовала умную колонку, мощный мак и новую операционную систему (в ней даже будут файлы!).

Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии, а Боб Дилан, наконец написал свою Нобелевскую лекцию (прочитать или послушать можно на сайте Нобелевской премии, но только по-английски).

Три ссылки, раз уж сегодня день рождения Пушкина, начнем с второстепенного героя “Медного всадника”:

“Граф Хвостов, / Поэт, любимый небесами, / Уж пел бессмертными стихами / Несчастье невских берегов”. Читайте изящный разговор Александра Гениса с Ильей Виницким, который написал про главного русского графомана целую книгу, “Граф Сардинский”.

Где Пушкин, там и Африка. Отрывок из книги антрополога Станислава Дробышевского, посвященный физиологическим особенностям Homo sapiens, первым сапиенсам из пещеры Манот и миграции из Африки.

И очень бодрый текст – глава из книги Катрин Киелос “Кто готовил Адаму Смиту?”, в которой становится очевидным, что человек экономический не женщина.

Искренне ваши,

Семь-сорок