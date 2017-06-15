В Петербурге омбудсмен выявил нарушения прав задержанных 12 июня

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов во время проверки выявил многочисленные нарушения прав задержанных после несогласованной акции на Марсовом поле 12 июня.

В пресс-службе омбудсмена сообщили, что среди нарушений – необоснованное задержание на длительный срок более 48 часов. Задержанным не дают воду, горячее питание, места для сна, постельные принадлежности и прочее. Ранее Шишлов обратился к местным властям с призывом освободить задержанных.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. В акции в Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек, более 650 были задержаны.

