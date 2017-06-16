В Москве жители 452 домов проголосовали против "реновации"

В Москве завершилось голосование по программе так называемой реновации, предусматривающей снос и расселение нескольких тысяч домов. Против участия в программе высказались жители 452 домов. За снос проголосовали владельцы квартир более четырех тысяч домов. Такие предварительные данные голосования приводит РБК. Окончательные результаты станут известны в июле-августе.

Явка составила 71 процент. В 21 доме за снос проголосовали 100 процентов собственников. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов. Политические предпочтения жильцов и близость дома к метро на итоги голосования не повлияли, утверждает агентство.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации в Москве. Согласно документу, под снос пойдут только те дома, жители которых поддержат такое решение на голосовании.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В мае они трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект, проводили стихийные протесты у здания Госдумы.