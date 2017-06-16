Европол: жертвами террористов в 2016 году стали 142 человека

Более тысячи человек арестованы в Европейском союзе в 2016 году по подозрению в терроризме, что на 75 человек меньше по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в ежегодном докладе Европейского полицейского агентства (Европол).

Большая часть задержанных в 2016 году – 718 человек – имеют отношение к джихадизму. Более трети из них - люди в возрасте до 25 лет. Годом ранее было задержано 687 сторонников идей радикального исламизма.

По данным Европола, число джихадистских нападений в Европе снизилось с 17 в 2015 году до 13 в 2016. За шесть нападений в прошлом году взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Всего в ЕС в прошлом году зафиксировано 142 совершенных, неудавшихся и предотвращённых терактов. Более половины из них приходится на Великобританию.

Наиболее пострадавшими от терроризма странами в 2016 году в докладе названы Франция, Италия, Испания и Греция. Погибли 142 человека, из них жертвами радикальных экстремистов стали 135 человек. 379 человек получили ранения.