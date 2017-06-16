У британского парламента задержали вооружённого ножом мужчину

Лондонская полиция задержала вооружённого ножом мужчину у здания парламента Великобритании. Подозрительного прохожего доставили в полицейский участок.
В последние месяцы Британию захлестнула волна терактов, совершённых в одиночку. В конце апреля полиция задержала в Лондоне мужчину с ножами. Его также подозревают в подготовке теракта.
22 марта гражданин Великобритании Халид Масуд въехал в толпу пешеходов на Вестминстерском мосту недалеко от Парламента, а затем бросился с ножом на полицейских. Погибли четыре человека, ранены — 50. Самого нападавшего застрелили полицейские. После этого теракта в стране ввели повышенные меры безопасности.
Британская разведка сообщает, что ей известно о более чем двадцати тысячах экстремистов на территории Соединённого Королевства. Из них около трёх тысяч представляют прямую угрозу безопасности страны. За ними активно следят британские спецслужбы.
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