"Бардака стало больше"

С 7 июня в России внесены изменения в федеральный закон о выезде из страны, касается он иностранцев, у которых есть разрешение на временное проживание (РВП), и лиц без гражданства. В 2017 году Россия намерена предоставить 110 880 разрешений, всего за последние три года (РВП выдают на этот срок) их получили около 350 тысяч человек. Теперь вместе с получением РВП в паспорт будет ставиться и виза, разъясняет МВД, которая позволит без проблем покидать Россию и возвращаться в нее.

О том, что для иностранцев, выезжающих за пределы РФ, нужны выездные визы и о них никто не знает, написала журналист "Дождя" Анна Монгайт. Она вылетала вместе с семьей и няней, гражданкой Грузии, из Москвы на отдых в Испанию. Но няню на рейс не пустили и оштрафовали на 2 тысячи рублей "за то, что она явилась без выездной визы на паспортный контроль "не информированная".

– Выездные визы ввели якобы 10 дней назад (в комментариях пишут, что чуть ли не 15 лет назад). О них никто не знает. Но уже можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный "пакет документов". Как в Англию, – пишет Монгайт.

Под ее постом больше 11 тысяч "лайков" и под тысячу возмущенных комментариев. Однако, как выяснило Радио Свобода, принятые изменения сделаны в связи с февральским решением Конституционного суда РФ (КС) и они как раз в "пользу" иностранцев.

Светлана Ганнушкина из комитета "Гражданское содействие" говорит, что на самом деле поправка эта хорошая и она облегчит жизнь иностранцам, если с их странами у России визовый режим.

Если ему уже разрешили три года жить в России и дали РВП, зачем еще какие-то визы? Сейчас этот идиотизм устранили

– Никаких выездных виз для иностранных граждан не существует. Для граждан стран, с которыми установлен визовый режим, по общему правилу надо иметь действующий загранпаспорт и непросроченную визу, – объясняет Ганнушкина. – То есть иностранец, имеющий РВП, и раньше без проблем мог выехать из России, но вот чтобы снова вернуться сюда, ему нужна была новая виза. Это, конечно, излишнее требование, потому что если ему уже разрешили три года жить в России и дали РВП, зачем еще какие-то визы? Сейчас этот идиотизм устранили – одновременно с РВП госорганы выдают теперь и визу на весь срок действия РВП, то есть на три года. И действует это новое правило еще с февраля, поскольку решение КС имеет силу закона. Теперь же просто это все урегулировали в рамках федерального закона.

Елена – гражданка Украины, училась в Москве в университете, сейчас работает. У России с Украиной безвизовый режим, но чтобы находиться тут и работать на законных основаниях, девушка в феврале этого года получила РВП.

Я уже выезжала с этим документом за границу, и никаких выездных виз у меня не спрашивали

– В загранпаспорт, куда обычно вклеивают визу, мне поставили это РВП. Я уже выезжала с этим документом за границу, и никаких выездных виз у меня не спрашивали, въезжала обратно я также без всяких проблем, – поясняет она.

Таким образом для иностранцев, с чьими странами у России безвизовый режим, вообще ничего не изменилось. Но поскольку у России с Грузией визовый режим, то чтобы легально находиться на территории РФ, няне Монгайт нужна виза, которая, видимо, на момент ее выезда из России была просрочена.

Собственно, с точно такой же проблемой – РВП есть, а виза просрочена и из страны не выпускают – столкнулся гражданин Нигерии Хадсон Увангуе. Его тоже оштрафовали на 2 тысячи рублей, позже это решение было судом признано незаконным. А само положение федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации..." адвокат нигерийца Виктор Михайлов обжаловал в Конституционном суде.

– Увангуе приехал в Россию из Нигерии, оформил РВП, женился на гражданке России, у них появился ребенок, проживал он тут на постоянной основе, – рассказывает Виктор Михайлов, представитель Увангуе в КС, к.ю.н., доцент кафедры судебной власти НИУ ВШЭ. – Он получил письмо, что брат его умер, и в экстренном порядке купил авиабилет в Нигерию, к себе на родину. При выезде из РФ погранслужба проверила его документы и, во-первых, привлекла его к административной ответственности в связи с отсутствием у него действующей визы (между Нигерией и Россией действует визовый режим. – РС). А виза у него была просрочена, поскольку он оформил РВП. И одновременно с этим ему фактически запретили выезд из РФ. Данное привлечение к административной ответственности мы оспорили в Домодедовском городском суде, поскольку его задержали в Домодедово, а потом обратились в Конституционный суд в связи с запретом на выезд, то есть фактически недопущением гражданина иной страны выехать из России к себе на родину.

Гражданин зарубежного государства по факту не может покинуть Россию и остается, по сути, арестованным в стране из-за отсутствия действующей визы

По словам Михайлова, в КС было оспорено то, что, во-первых, наличие визы одновременно с видом на жительство не требовалось, во-вторых, что нигерийцу запретили выезд. То есть гражданин зарубежного государства по факту не может покинуть Россию и остается, по сути, арестованным в стране из-за отсутствия действующей визы.

– Конституционный суд вынес постановление и подтвердил факт недопущения запрета на выезд при любых обстоятельствах. При этом КС в своем постановлении оговорил право РФ на проверку наличия необходимых дозволений у лица, приехавшего в Россию. Данный закон, который 7 июня был подписан и опубликован, фактически был принят именно в связи с постановлением КС, в котором предусмотрели наличие действующей визы. Но, на мой взгляд, толкование этой нормы предполагает, в связи с постановлением Конституционного суда, что орган, оформляющий РВП, должен по умолчанию продлить действующую визу на срок выдачи РВП, – говорит Михайлов.

Однако на практике о том, что вместе с РВП теперь можно получить и визу на весь срок, похоже, действительно мало кто знает. А правоприменители, как показал случай с няней Монгайт в Шереметьеве, по-прежнему за отсутствие визы привлекают к административной ответственности.

Ирина Бирюкова, адвокат фонда "Общественный вердикт", считает, что действия пограничников няне Монгайт надо обязательно обжаловать в судебном порядке.

Иностранным гражданам, которые имеют РВП, нельзя нарушать законодательство РФ именно в части пребывания более двух раз в течение года, иначе у них это разрешение будет аннулировано

– Оспорить это решение надо не только для того, чтобы компенсировать свои затраты на билеты и испорченный тур, но и потому что административное наказание, которое накладывается, имеет далеко идущие последствия. Дело в том, что иностранным гражданам, которые имеют РВП, нельзя нарушать законодательство РФ именно в части пребывания более двух раз в течение года, иначе у них это разрешение будет аннулировано, – поясняет Бирюкова. – Просто у нас ничего никому не объясняют, соответственно, иностранный гражданин может и не знать, что внесли изменения в закон. К тому же остается очень непонятная ситуация с теми гражданами, которые уже имеют разрешение на временное проживание. Вообще по закону, который обратной силы не имеет, на них это должно распространяться, но, как показал вчерашний случай в Шереметьево, пограничники применяют его и на тех, у кого уже есть РВП, но нет визы. То есть с 7 июня они начали применять этот закон ко всем, без разницы, когда получено РВП.

По словам юристов, всем иностранцам, имеющим РВП и визовый режим с Россией, дабы не возникало таких вот случаев, надо сходить в территориальное подразделения органов, осуществляющих миграционный контроль, для продления просроченных виз, которое им должны сделать без проволочек и препятствий.

В ближайшие месяцы наверняка будет чехарда с применением нового закона

– Иностранные граждане и лица без гражданства, которые будут получать разрешение на временное проживание, должны озаботиться тем, чтобы им поставили эту визу. Это делают территориальные органы, которые регулируют порядок выдачи самого разрешения на временное проживание, – говорит Бирюкова. – Поскольку официальных разъяснений по поводу принятия новых поправок миграционная служба не давала, то в ближайшие месяцы наверняка будет чехарда с его применением. Я не исключаю, что пограничники будут применять этот закон и к лицам, которые имеют вид на жительство.

После расформирования ФМС и передачи ее функций в МВД бардака стало в разы больше

До апреля 2016 года миграционными вопросами занималось специальное ведомство, Федеральная миграционная служба (ФМС). После ее расформирования функции ФМС перешли в МВД. Из службы уволилось около 10 тысяч сотрудников. А бардака в связи с передачей функций ФМС в полицию стало в разы больше, чем раньше, замечает Светлана Ганнушкина из "Гражданского содействия".

– Из службы ушли опытные специалисты, а ведь их готовили годами, обучали на курсах, проводили тренинги, возили за границу по приглашению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А теперь ничего этого нет, полный развал системы, – констатирует Ганнушкина. – Реально тех, кто в теме, практически не осталось, на их места набрали следователей, у которых изначально репрессивный настрой, чего раньше в ФМС все-таки не было.