За рунет и гендер. Эфир в 18.05

Борьба за рунет и гендер: итоги публицистической премии “Либеральная миссия”. За мужество в отстаивании либеральных ценностей награжден Леонид Гозман. В номинации “Аналитика” награждена книга “Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас” журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, создателей сайта “Агентура.ру”. В номинации “Публицистика” отмечен цикл лекций “Гендер для чайников” на сайте colta.ru социолога Ирины Костериной. Как связаны борьба за свободу в интернете и борьба с дискриминацией по половому признаку? Варианты насилия и цензурных ограничений, борьба архаического и модерного на площадках рунета и гендера в современной России. “Большой брат” следит за тобой и в твоих сетях, и в твоих представлениях о распределении ролей в семье. Почему и информация в сетях, и семья оказываются предметом государственных манипуляций и контроля?

В студии лауреаты премии “Либмиссия” Ирина Костерина, социолог, гендерный исследователь, координатор программы “Гендерная демократия”; Ирина Бороган, журналист; Дмитрий Орешкин, политолог, член жюри. В записи: лауреат премии Андрей Солдатов; председатель жюри писатель Денис Драгунский; члены жюри публицист Александр Архангельский и профессор факультета медиакоммуникаций ВШЭ Анна Качкаева.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова