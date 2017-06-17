Украина настаивает на экстрадиции бывшего "беркутовца" Кусюка из России

Украинская Генпрокуратура обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего командира киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Кусюка. Он был замечен среди сотрудников российских правоохранительных органов при разгоне антикоррупционного митинга в Москве 12 июня на Тверской улице.

Сергей Кусюк разыскивается прокуратурой Украины в связи с подозрениями в причастности к уголовным преступлениям. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований украинской прокуратуры в эфире телеканала "112 Украина". В частности, речь идёт о применении насилия во время выставки "Волынская резня" в 2010 году и разгоне участников Евромайдана в ноябре 2013 года.

Бывший сотрудник украинского спецотряда "Беркут" Сергей Кусюк был объявлен в розыск прокуратурой Украины летом 2015 года.