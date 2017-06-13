В разгоне акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир "Беркута"

В разгоне участников антикоррупционной акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Кусюк. Во время задержаний на Тверской улице он был в форме ОМОНа России, сообщает телеканал "Дождь".

Кусюк в 2013 году командовал разгоном протестующих на Майдане. На Украине в отношении бывшего главы "Беркута" возбуждено уголовное дело.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, в Петербурге - около 700. После митингов Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о нападении на полицейских.