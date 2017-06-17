В Москве подведены итоги голосования о "реновации"

Власти Москвы подвели итоги голосования по программе реновации через центры госуслуг и проект "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте мэрии.

Всего в голосовании приняли участие жители четырех с половиной тысяч домов. За включение своего дома в проект программы проголосовали жители более четырех тысяч домов, то есть 90 процентов.

Против включения в программу реновации проголосовали примерно 6% домов. В этих домах жители более одной трети квартир выступили против участия в программе.

В 184 домах (4%) мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40 до 60% квартир. Эти дома также не могут быть включены в проект реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации пятиэтажек в Москве за 15 лет может обойтись в 3 триллиона рублей.