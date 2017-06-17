"Дождь": "Первый канал" делал отчёты для администрации президента

Региональные корреспонденты российского "Первого канала" составляли отчёты для администрации президента.
Как сообщает "Дождь" со ссылкой на бывшего и нынешнего сотрудников "Первого канала", еженедельные списки наиболее обсуждаемых тем собирал, обрабатывал и отправлял в Кремль начальник корреспондентской сети Тимур Твалтвадзе. Ранее он прямо говорил сотрудникам, что их работа "ложится на стол Вячеславу Володину" — до осени прошлого года занимавшему пост первого заместителя главы администрации Путина, а ныне являющегося председателем Госдумы. Идут ли теперь отчеты его преемнику Сергею Кириенко, собеседники "Дождя" не знают.
По их словам, в этих отчётах не было цензуры: каждый старался наиболее подробно описать факты и настроения, слухи, подслушанные разговоры, копировались также комментарии с новостных сайтов, пересказывались оценки знакомых сотрудников полиции и ФСБ.
Источник в окружении Володина опровергает эту информацию, утверждая, что тому никогда не приходили подобные отчёты. "Дождь" отправил на "Первый канал" запрос, но ответ пока не поступил.
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