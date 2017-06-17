В Петербурге на активистку составили протокол о нарушении правил перехода

Задержанную в Петербурге активистку Анну Макарову отпустили из полиции. На неё составлен протокол о переходе улицы в неположенном месте. Макарова из Группы помощи задержанным встречала вышедших на свободу после ареста участников антикоррупционного митинга 12 июня. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Ранее в субботу в Москве освободили без протоколов троих задержанных в центре города гражданских активистов. Они проводили одиночные пикеты в защиту арестованных участников антикоррупционных акций и против жёстких действий полиции.

12 июня в десятках городов России прошли акции – по призыву оппозиционера Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией. Были задержаны более полутора тысяч человек. Многим уже вынесены административные приговоры. Некоторых обвиняют по уголовным статьям.



