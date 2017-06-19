Алексей Пичугин – 14 лет за решеткой, "без законных на то оснований"

19 июня 2017 года исполняется 14 лет с тех пор, как незаконно осужденный, признанный Правозащитным центром "Мемориал" (Москва) политическим заключенным Алексей Пичугин удерживается за решеткой.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в двух своих постановлениях подчеркнул, что Пичугин лишен свободы без законных на то оснований. 8 лет из 14 он отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин".

Алексей Пичугин был осужден дважды с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, закрепленного в Шестой статье Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это означает, что приговор, вынесенный 6 августа 2007 года судьей Мосгорсуда Петром Штундером, равно как и судьей Натальей Олихвер 30 марта 2005 года, должен быть отменен.

В решении ЕСПЧ, перевод которого опубликован и на русском языке, говорится о нарушении принципа презумпции невиновности.

Согласно изложенным в постановлении ЕСПЧ фактам, 5 июня 2005 года, на следующий день после предъявления Пичугину обвинения в рамках его второго уголовного дела, в эфире федеральных телеканалов были сделаны заявления о его виновности. Они прозвучали из уст Владимира Колесникова, занимавшего в то время должность заместителя Генерального прокурора РФ, и руководителя следственной группы по делу Пичугина Юрия Буртового. Алексей Пичугин указывал на это на заседании Мосгорсуда 9 июля 2007 года:

"Еще на стадии предварительного расследования по данному уголовному делу 5 июня 2005 года заместитель Генерального прокурора Колесников В. В. выступил на телеканалах ОРТ и НТВ с заявлениями о моей виновности в предъявленных мне по данному делу обвинениях. Также еще на стадии предварительного расследования 11 сентября 2005 года в передаче "Момент истины" на канале ТВЦ с заявлениями о моей виновности в предъявленных мне по данному делу обвинениях выступил руководитель следственной группы Буртовой Ю. А., в связи с чем я был вынужден отказаться от рассмотрения моего дела судом присяжных".

Пичугин сделал это, потому что считал, что присяжные – тоже телезрители, они могли видеть заявления обвинителей по телевизору и заранее, до судебного процесса, сформировать мнение о виновности подсудимого.

Обжаловать действия обвинителей Пичугин в свое время пытался, обратившись в Тверской и Басманный районные суды Москвы. Басманный суд отклонил жалобу на том основании, что заявление Буртового – это якобы его личное мнение.

ЕСПЧ также признал незаконным отказ Мосгорсуда учесть мнение специалиста-почерковеда по фамилии Володина. Речь шла об авторстве записки с адресом в Вене одного из потерпевших по делу – управляющего австрийской компанией "Ист Петролеум Ханделс" Евгения Рыбина. Следствие приписывало эту записку Алексею Пичугину – будто бы он ее написал и передал исполнителям преступления. Однако Володина пришла к выводу, что представленные для сравнительного анализа образцы почерка подсудимого были недостаточны для того, чтобы сделать какое-либо заключение. Алексей в ходе судебного разбирательства 2007 года ходатайствовал о проведении новой экспертизы, но председательствующий Петр Штундер в этом отказал, пояснив, что в дополнительной экспертизе нет необходимости.

Решение по делу "Пичугин против России", вынесенное Страсбургским судом, окончательное и обжалованию не подлежит. В день его обнародования, 6 июня, Минюст России поспешил сделать заявление о том, что постановление Страсбургского суда не отменяет автоматически приговора. Действительно, Европейский суд никогда не вмешивается в национальное судопроизводство, не разбирает уголовные дела по существу, не выносит приговоры и не отменяет их. Он лишь выявляет нарушения положений Европейской конвенции по правам человека, соблюдать которую Россия обязана. В случаях, когда признано нарушение ст.6 Европейской конвенции, необходимо новое судебное разбирательство. Согласно 413 и 415-й статьям Уголовно-процессуального кодекса РФ, при признании нарушения справедливости правосудия, человек имеет право на пересмотр дела по новым обстоятельствам.

Теперь адвокаты Алексея Пичугина могут обратиться с соответствующим ходатайством к Вячеславу Лебедеву. По закону даже этого не требуется. Председатель Верховного суда РФ обязан сам возбудить производство в связи с новыми обстоятельствами. Однако Россия до сих пор не отменила первый приговор незаконно осужденному, хотя на необходимость этого ЕСПЧ указывал в своем постановлении еще в 2012 году.