В Москве задержан бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский

В Москве днём в понедельник был задержан бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Гоголь-центре" установило, что организатором и активным участником противоправных действий был бывший директор Малобродский, отметил источник.

Алексей Малобродский отрицает свое участие в противоправной деятельности.

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к режиссеру Кириллу Серебренникову домой и в созданный им "Гоголь-центр". Представитель московского следственного комитета тогда заявила, что речь идет о подозрениях в хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году некоммерческой организации "Седьмая студия". Сам Серебренников, создатель труппы "Седьмая студия", проходит по делу как свидетель.