Экс-бухгалтер "Седьмой студии" признала вину, поверив следователю

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину в мошенничестве из-за обещания следователя перевести ее под домашний арест. Об этом подозреваемая рассказала телеканалу "Дождь".

По словам Масляевой, она до сих пор находится в маленькой и душной камере, хотя у женщины диагностировали диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. "Я тут медленно умираю, а под домашний арест не переводят, как будто я злостный убийца, а я главный бухгалтер", – заявила бывшая сотрудница "Седьмой студии" в беседе с корреспондентом.

В минувший четверг стало известно, что Нина Масляева, которую обвиняют в хищении более миллиона рублей, дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следствием.

Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" арестовали 27 мая. На допросе, еще до официального предъявления обвинений, Масляева рассказала об обналичивании 100 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры, через фирмы-однодневки. По этому делу также проходит бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин. Всего, по версии следствия, Масляева и Итин в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей.

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Его допросили в качестве свидетеля.