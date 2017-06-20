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Петербуржец отправлен под домашний арест за нападение на бойца ОМОН

Акция протеста 12 июня на Марсовом поле в Петербурге

Суд в Петербурге отправил под домашний арест жителя поселка имени Морозова Ленинградской области Владимира Абросимова, которого подозревают в нападении на бойца Росгвардии во время акции 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщает "Медиазона".

О задержании Абросимова стало известно ранее. По версии следователей, 32-летний участник митинга ударил бойца ОМОНа в бронежилете кулаком в спину и причинил ему физическую боль. 16 июня заместитель командующего Росгвардии Сергей Меликов на брифинге в Москве заявил, что сотруднику ОМОНа был нанесен удар ножом в спину. В Следственном комитете не подтвердили эту информацию.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. В Петербурге 17-летний Дмитрий Мякшин был задержан и затем отпущен под подписку о невыезде по делу о нападении на полицейского. В Москве суд отправил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина по такому же обвинению.

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