Спектакль, который всем приснился

После вчерашнего суда по делу о хищении бюджетных денег в "Гоголь-центре", театре под художественным руководством Кирилла Серебренникова, обсуждение этого дела разгорелось в Сети с новой силой. На суде был арестован бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, которого обвинили в том числе в краже денег, выделенных на спектакль "Сон в летнюю ночь" - с формулировками, которые вызвали у многих недоумение.

Anna Narinskaya

Тут по "Гоголь-центру" на заседании суда идет жаркий спор. Был ли в 2012г. спектакль "Сон в летнюю ночь" или же деньги распилили.

Адвокат бывшего директора "Гоголь-Центра" Алексея Малобродского предоставил судье рецензии из газет и интернет-изданий на этот спектакль. Защитник настаивает, что он был отыгран, поставлен и срежиссирован.

Прокурор на это заявляет, что никакая публикация о прошедшем спектакле не гарантирует того, что он был на самом деле. "Написать всякое можно, этому верить мы точно не будем".

В зале раздался сильный смех, прокурор покраснел, а зачинщиков веселья вывели судебные приставы."

( пишет присутствующий на заседании Владислав Кожурин)

UPD - Алексей Малобродский арестован в зале суда. Вот этого *** суда. Невозможно поверить! Но так

Elena Kovalskaya

В Пресненском районном суде Москве состоялось заседание суда об избрании меры пресечения в отношении Алексея Малобродского, которому во вторник были предъявлены обвинения по делу о якобы хищениях «Седьмой студией» бюджетных средств.

Присутствовали: Татьяна Лукьянова, Maria Tyrina, Елена Тупысева, Polina Struzhkova, Надежда Конорева, Alexander Manotskov, Сергей Невский, Сергей Женовач, Сергей Васильев.

Свидетельствуем: это была комедия.

Малобродскому предъявлено обвинение в соучастии в хищениях совместно с Итиным и Масляевой средств, предназначавшихся на создание спектакля Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь». Обвинение настаивало на том, что спектакля не было (в этом месте в зале засмеялись и охрана вывела из зала Васильева и хотела вывести Женовача). Товарищи якобы вступили в неустановленном месте и в неустановленное время в сговор с целью хищения 2 330 000 рублей, которые они и похитили не позднее 6 августа 2012 года. А заметки в газетах о премьере и успехе спектакля – не доказательство.

Допустим, следствие разберется и со временем найдет спектакль. Время следствия АА мог бы провести под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Об этом ходатайствовал адвокат. Так же адвокат указал на пробелы в материалах следствия: не предоставлены доказательства о том, что спектакля не было, почему владелец ИП, который по документам изготавливал декорации, на допросе показал, что никаких переговоров и договоренностей с Малобродским не вел, и что обвинение не имеет на руках свидетельств, подтверждающих вину Малобродского в этом деле, и т.п. Адвокату удалось доказать только то, что Татьяна Лукьянова не сожительница Малобродского, как указано в материалах дела, а законная жена. Все остальные аргументы адвоката судью не заинтересовали. К делу судья согласилась приложить письма в поддержку от Александра Калягина и СТД, от «Ассоциация театральных критиков», ЦИМ, лично Владимира Урина, Антона Гетьмана и многих и многих других организаций и деятелей. Личными поручителями выступили десять человек, включая Ираиду Юсупову, Дмитрия Крымова, Анатолия Голубовского и др. С просьбой об избрании меры пресечения, не связанными с заключением, выступили в суде те, кому разрешила судья – Сергей Женовач, который знаком с Лешей с 17 лет (оба они краснодарцы, вместе учились в Институте культуры), и Александр Маноцков (чей «Гвидон» вышел в ШДИ при директоре Малобродском).

Против просьб Калягина, Женовача и сотен подписантов был вот какой довод: спектакля не было, зато было двойное гражданство (Малобродский имеет израильский паспорт) и «связи в посольствах США и Израиля». А также он может оказывать давление на свидетелей и угрожать им. АА оставлен под стражей на месяц.

Свидетели, кем бы вы ни были – например, зрителями «Сна в летнюю ночь» – с этого дня вам ничего не угрожает.

Зрители "несуществующего" спектакля не могли сдержать эмоций.

Julia Aug

Те, кто ведет следствие [сошли с ума] окончательно. Алексея Малобродского арестовали на основании того, что деньги, выделенные на спектакль были похищены, а спектакль не был выпущен. Но спектакль был и есть!!!! И этот спектакль одно из самых сильных моих театральных впечатлений.

Sasha Zerkalyova

Слушайте, это фантастика просто. Я была на спектакле в 2012/13, означает ли это, что и меня пять лет назад не было?

Roman Super

я три раза был на этом спектакле. меня не существует три раза.

Anastasia Spirenkova

Забыла паспорт, не пустили, поревела у турникетов Пресненского суда. Спектакль «Сон в летнюю ночь» оказывается не был поставлен. Зрителей не существует, актеров, видимо, тоже, рецензии критики писали, наверно, о воображаемом спектакле. Мы живем в гребанном мираже.

Damian Kudryavtsev

Мой опыт обогащается. Например, я видел спектакль "Сон в летнюю ночь", которого, оказывается, не было:)

Игорь Иртеньев

А я еще впридачу и дочку свою видел, занятую в нем. Надо к доктору сходить провериться.

Marina Fedorovskaya

Кто смотрел спектакль "Сон в летнюю ночь" – поднимите руки, е-мое. Это просто кранты( Я думаю, с этого момента запрет на съемку во время спектакля отменят, каждая фотография и видео – вещественное доказательство. ((

Перекличку зрителей, побывавших на спектаклях проекта "Платформа", организовал в Фейсбуке и Кирилл Серебренников - он призвал всех отмечаться в комментариях под фотоальбомом, в котором собраны афиши спектаклей, с тэгом #ябылнаплатформе:

Дорогие друзья!

Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни. Особенно важно вспомнить спектакль "Сон в летнюю ночь", который мы играли на "Платформе" более 15 раз, потом мы его играли в Париже в театре Шайо, потом мы его играли на фестивале "Балтийский дом", он был номинирован на всевозможные театральные премии... А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!!!!! И за то, что его нет и не было сажают за решетку Алексей Малобродский и преследуют тех, кто делал "Платформу"!!!

Итак, нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился.



Следующая серия спектаклей "Сон в летнюю ночь" начинается в Гоголь-центре с 3 по 8 июля. Мы ее будем начинать заявлением о невиновности наших товарищей, попавши в беду.

Elena Gremina

Обвинение настаивало, что спектакль "Сон в летнюю ночь" не был поставлен (мол, деньги растрачены, а спектакля не было). Рецензии,предоставленные защитой, прокурора и судью не убедили. Решено было, что спектакля не было,и Алексей Малобродский был арестован в зале суда.

Это ложное обвинение.

Мы, видевшие спектакль, настаиваем - он был поставлен.

Свидетельствую - я была в составе жюри Золотой маски и мы смотрели этот спектакль, номинированный на премию. Вместе со мной спектакль смотрел председатель жюри Адольф Шапиро,члены жюри Юрий Муравицкий Игорь Гордин Сергей Дрейден Клим олег рыбкин и другие. Есть в Маске официальные протоколы обсуждения жюри. Это доказательство. И члены жюри могут засвидетельствовать, что видели в 2014 году этот спектакль.

Konstantin Buzin

я был на спектакле "Сон в летнюю ночь" (и, кстати не только не нем) на Платформе пять лет назад. И надо сказать это была очень, очень необычная постановка.

Меня крайне печалит, что одной из основных стратегий власти и ее охранителей в стране стала ложь. На мой взгляд врать своим гражданам не должен бы ни суд, ни Президент, ни мэр, ни журналист кремлевского пула.

Кривда как чума. Если она обнаружена в организме - это знак смертельной опасности. Если бы у государства был достаточно сильный иммунитет, то после обнаружения вируса прогноз мог бы быть оптимистичным. Но это не наш случай, очевидно же. И значит уже надо предпринимать экстренные меры, иначе стране совсем недолго осталось.

Сила то ведь в правде, хоть героев былин вспоминайте, хоть Брата. И да пребудет она с нами.

Антон Долин

Сходили с Mark Dolin, Вероника Долина и лилия гущина на отличнейшую "Обыкновенную историю" Гончарова\Серебренникова в "Гоголь-центр", безальтернативно мой любимый московский театр. Спектакль блестящий, смешной и грустный, неописуемо прекрасны в ролях двух Адуевых филипп авдеев и Леша Агранович (какой актер, какой актер! а ведь мне говорили), а Гончаров вновь показался самым глубоким и парадоксальным из всех русских классиков.

А потом вышли мы в фойе, а там рекламки здешнего хита - сумасшедшего и неописуемого "Сна в летнюю ночь". Сегодня Алексея Малобродского засудили за то, что выделенные на эту постановку деньги якобы были украдены. А спектакль жив и уже много лет аншлаги собирает. Но ни прокурор, ни суд не поверили. Мало ли, что там в театрах всяких. У них же свой театр.

Чувство абсурда и бессилия.

Такая жуткая история. Обыкновенная.

В саркастических комментариях мелькали шекспировские и библейские аллюзии.

Кирилл Шулика

А вы докажите, что поставили... Что? А это не "Сон в летнюю ночь".

Roman Moguchiy

Прокуратура назначила экспертизу для выяснения авторства поставленной «Седьмой студией» пьесы «Сон в летнюю ночь». Автор пьесы будет вызван на допрос, разыскиваются документы об уплате ему гонорара.

Антон Хитров

Сотням зрителей и десяткам рецензентов, якобы видевшим спектакль Сон в летнюю ночь: Малобродский просто смазал вам веки соком волшебного цветка

Oleg Kozyrev

Силовики не веруют в существование спектакля "Сон в летнюю ночь". - Пока, - говорят, - не вложим персты свои в декорации, не уверуем.

Alexander Baunov

Говорят, Пресненский суд интересуется, а был ли 2012 году в Гоголь-Центре действительно поставлен спектакль "Сон в летнюю ночь", на котором я лично был раза три за два года. В связи с этим возникают еще вопросы для судебного разбирательства. А было ли лето, был ли сон, и главный — был ли Шекспир?

Поставленные вопросы привели к аресту бывшего директора. Как читатель Гомера волнуюсь.

Те, кто занял сторону государства, пытаются истолковать произнесенное в суде иначе.



Кирилла Серебренникова критикуют за то, что он не защитил других задержанных по делу "Гоголь-центра" - бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву.

Natasha Sheiko

А у меня такой житейский вопрос - вот вся общественность впряглась за Кирилла Серебренникова. От него отстали, ок. Так а почему он как то тихо сидит и мы не видим как он борется за своих людей? Или он что-то делает,а мы не знаем? Или [хрен] с ними, с этими бухгалтерами и директорами - они ведь не селебритис, а сервис?

Marina Koroleva

Можно, конечно, и дальше ходить в Гоголь-центр на спектакли и обсуждать их художественные достоинства. В антракте заказывать смузи в буфете. А режиссер, которого друзья - честь им и хвала - вывели из-под удара, может и дальше молчать, как будто теперь все ок, жизнь продолжается и вот это всё.

Но вот уже три человека сидят, одна из них - немолодая женщина.

И воля ваша, есть в таком положении вещей что-то глубоко ненормальное. Какой-то сбой всех настроек.

Неизбежно всплыла и тема "стоит ли брать деньги у государства", которую активно обсуждали еще в мае, когда в "Гоголь-центре" и у Кирилла Серебренникова проходили обыски.

Vladimir Demchikov

Алексей Малобродский арестован в зале суда на два месяца - суд удовлетворил требование прокуратуры.

Прокурор на суде утверждал, что были похищены деньги, выделенные на спектакль "Сон в летнюю ночь", который якобы не был поставлен. Спектакль между тем не только был поставлен, а идет уже пять лет.

Но суду и прокурору это неважно. И даже рецензии на этот спектакль, представленные суду - неважны. "«Статья [в газете] не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено»."

На суд пришли и дали показания режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков - суду все [пофиг]. Пишут, заступился Калягин - [пофиг].

То есть на глазах у людей происходит обычная фабрикация, которую даже никто не собирается скрывать.

Держись, Леша.

--

Вспомнил историю одного приятеля, вроде бы совсем из другой сферы. Было у него некоторое производство - и вот приглашают его как производственника в правительство области. Дело было при предыдущем губере-единороссе еще (надо же им было "новые рабочие места" где-то брать, старший приказал!).

Приглашают, чай наливают и говорят: "У вас производство? Отлично, какой вы молодец! Давайте, мы поможем вам расшириться, помещение дадим, оборудование купим или в лизинг дадим с льготной ставкой, госгарантии предоставим! Только работайте!"

Приятель подумал недолго и вежливо послал их куда подальше.

- А чего? - говорю.

- Ага, - отвечает приятель, - взять у них оборудование или деньги - это через пару лет гарантированная тюрьма: не так использовал, не так на баланс поставил, то-се, понадобится крайний - сольют и сдадут запросто, знаю я их.

Мудрый был человек - а я, помню, тогда удивлялся.

Большинство комментаторов жаловались на ощущение бессилия на фоне судебного произвола и поражались новым рубежам, взятым российским правосудием.

Varvara Turova

Ситуация с Алексеем Малобродским, которого сегодня задержали на месяц это тоже спектакль. Их спектакль. Бездарный, циничный и ужасно, ужасно предсказуемый (не говорите мне, что вас удивил финал - точнее, конец первого действия). Одно у них сделано качественно - Спектакль поставлен для нас, они прекрасно понимают, кто его публика, кто целевая аудитория. Мы. И смысл в том, чтобы показать нам, методами театра, что мы - никто. И спектаклей наших не было. И не будет.

Ilya Krasilshchik

Чего-то я такого не припомню. Новые вершины

Алексей Цветков

Министерство объективной истины.

Catherina Gordeeva

Это, конечно, какой-то вопиющий [кошмар].

Ирина Левонтина

для вас, с вдумчивыми лицами рассуждавшие, что "серьёзные деньги" и что "придётся отвечать"

Victor Sonkin

Кстати, это, "следствие не может установить, был ли спектакль" — это нехорошо. Это знак всем в духе "не надейтесь на легальные инструменты" — выборы там, полицию, суд и все такое. Это очень, очень плохая новость для Путина (который между тем на недавней пресс-конференции говорил ровно противоположное). Ну а уж какой это плохой знак для т. н. юристов, которые вот это все выговорили — это я даже не говорю.

Irakliy Meskhiya

Сегодняшнее судилище над Алексеем Малобродским разойдется на цитаты и попадет в учебники по истории русского театра и рано или поздно в учебники юриспруденции как образец правового безумия и произвола. Наступит этот день!

Ксения Ларина

Что это, как не безумие?

Как это не было спектакля "Сон в летнюю ночь", когда он до сих пор идет в репертуаре и на него продают билеты?!

Как доказать следствию, что деньги выданные на постановку спектакля - были потрачены на постановку спектакля? Суд не признает наличие рецензий на спектакль и выдвижение его на Золотую маску доказательством, что спектакль существует!

За Алексея Алексей Малобродский поручились не только театральные критики, но и председатель СТД Калягин, директор Большого Урин, многие известные режиссеры!

Однако "связи подследственного и его жены с посольством США" и "наличие израильского гражданства" ( у Малобродского в Израиле живет 80-летняя мать) стали решающим фактором в определении меры пресечения: а то выйдет из зала суда и сбежит !

Но Алексей Малобродский никуда не собирался бежать, когда вокруг него загремели аресты!

Пишу и не понимаю , что делать. какой все это кошмар и бесстыдство. Словно кто-то специально добивается этой нескончаемой бойни, демонстрирует, кто здесь пастухи, а кто бараны. которых "резать" или бить.

Anton Krasovsky

И с каждым днем – поверьте – будет хуже. И когда нынешняя власть доведет себя и страну до ручки, наступит настоящий [ад] в виде власти революционной.

Другим показалось, что ничего нового на вчерашнем суде они не увидели.

Yuri Albert

Это, как я понимаю - к столетию ВЧК и столь любимой некоторыми художниками революции.

Все в лучших традициях революционного правосудия.

Моя знакомая проходила по делу, где детский пугач был признан орудием покушения на Политбюро - и несколько человек расстреляли. А тут всего лишь какой-то спектакль.

Рыклин Александр

Вы, как дети, честное слово! Был спектакль - не было спектакля, гастроли, рецензии, премии... Кого это волнует?! Первый раз, что ли?!

Человека 6 мая 2012 года не было на Болотной площади, а в тюрьму он сел за массовые беспорядки на этой самой Болотной площади!