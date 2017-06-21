Суд арестовал Малобродского по делу "Седьмой студии"

Пресненский районный суд Москвы отправил под арест бывшего директора "Гоголь-центра Алексея Малобродского по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии".

Следователи обвинили Малобродского в хищении средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Экс-директор "Гоголь-центра" своей вины не признал. В суде следователь заявил, что показания против Малобродского дала бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, арестованная по этому же делу.

Малобродский был задержан 19 июня. По данным следствия, он ранее занимал пост главного продюсера "Седьмой студии". 20 июня Ассоциация театральных критиков России попросила Пресненский суд не арестовывать Малобродского.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" ранее задержали бывшего гендиректора Юрия Итина и Масляеву. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера, в защиту которого выступили многие театральные и общественные деятели, допросили в качестве свидетеля.