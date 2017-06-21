Главу штаба Навального Леонида Волкова вызвали на допрос

Главу избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова вызвали 22 июня на допрос. Вручать повестку полицейские пришли прямо во время прямого эфира программы "Навальный LIVE" в YouTube.

Волкова вызвали в связи с делом о нарушении порядка организации и проведения общественного мероприятия, процитировал он текст из повестки.

Активист напомнил, что именно 22 июня из СИЗО выходит - после 10 суток ареста - Роман Рубанов - директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией и организатор антикоррупционного митинга в Москве 12 июня.

11 июня Навальный и его соратники призвали перенести с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улице согласованную мирную акцию 12 июня - из-за отсутствия звуковой техники. Во время "прогулки" оппозиции по Тверской были задержаны более 900 человек. Сам Навальный отбывает 25 суток административного ареста

Акции пр призыву Навального прошли в десятках городов России. Всего были задержаны более полутора тысяч человек. Многим уже вынесены административные приговоры. Некоторых обвиняют по уголовным статьям.



