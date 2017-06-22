В Кирове подожгли автомобиль координатора штаба Навального

В Кирове неизвестные подожгли автомобиль координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Глава штаба Артур Абашев рассказал местному изданию "7x7", что машину подожгли рядом с его домом.

Активист назвал произошедшее поджогом и заявил, что у него есть свидетели. Несмотря на инцидент, штаб продолжит работу в прежнем режиме.

Оппозиционер Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его предвыборные штабы открылись в десятках городов. В некоторых из них соратники оппозиционера столкнулись с угрозами и давлением.

14 июня неизвестные расклеили листовки с угрозами на фасаде штаба в Москве. За несколько дней до этого в помещение штаба Навльного бросили бутылку с зажигательной смесью. В конце мая в Иркутске сильно избили сына бизнесмена, который сдает в аренду помещение предвыборному штабу оппозиционера.

В конце апреля на самого Навального напали в Москве. Неизвестные облили политика зеленкой, он получил химический ожог глаза. Через несколько дней после этого оппозиционеру выдали заграничный паспорт, и он отправился на лечение в Барселону.