Неизвестные расклеили угрозы на стенах штаба Навального в Москве

В Москве неизвестные расклеили листовки с угрозами на фасаде предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом у себя в Твиттере написал юрист движения "Прогрессивное право" Виталий Серуканов. По его словам, на штаб напали "непонятные чоповцы", которые также украли табличку.

В начале июня в московском штабе Навального сменили замки, из-за чего его сотрудникам несколько часов пришлось работать на улице. Сообщалось, что замену осуществил собственник помещения, на которого было оказано давление.

Штаб Алексея Навального в Москве действует с 29 мая. Его открытие несколько раз переносилось из-за проблем с арендодателями.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году; его предвыборные штабы открылись в десятках городов. В некоторых из них соратники оппозиционера и сотрудничающие с ними арендодатели столкнулись с угрозами и давлением, в том числе со стороны правоохранительных органов.