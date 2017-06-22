Трамп заявил, что не располагает записями бесед с Коми

Президент США Дональд Трамп 22 июня сделал в Твиттере заявление о том, что не располагает записями своих бесед с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Вопросом о существовании таких записей после увольнения Коми и его показаний на слушаниях в сенатском комитете по разведке задавались американские СМИ.

Трамп, заявив, что не имеет записей, не исключил их существования. Он сослался на электронные системы наблюдения. Таким образом, как отмечает "Голос Америки", глава Белого дома положил конец спекуляциям, начавшимся после майского твита Трампа. Тогда президент США написал: "Коми должен надеяться, что записей бесед не существует".

После слушаний в сенатском комитете по разведке, на которых давал показания Джеймс Коми, президент США заявил о ложности утверждений бывшего директора ФБР. В частности, Коми утверждал, что чувствовал давление со стороны Трампа. Оно могло быть направлено на прекращение расследования контактов чиновников, близких к Белому дому, с российскими официальными лицами.

Комитет Конгресса США по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года назначил Белому дому дату 23 июня в качестве крайнего срока для предоставления следствию записей бесед с Коми. В комитете считают, что такие записи "могли бы" существовать в Белом доме.