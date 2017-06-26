Конгресс интеллигенции выступил в защиту Алексея Малобродского

Конгресс интеллигенции выступил в защиту бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который был арестован по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии".

В Конгрессе заявили, что Малобродский является человеком с незапятнанной репутацией, а его заключение под стражу наносит "огромный вред российской культуре и имиджу" государства. Само дело о хищении средств "Седьмой студии" авторы обращения назвали "попыткой унижения и приручения деятелей культуры".

В Конгрессе интеллигенции потребовали освобождения Малобродского и его коллег, а также прекращения демонстративного силового давления на театральных деятелей, творчество которых "не вписывается в так называемый государственный тренд".

Обращение подписали 17 человек, в их числе глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, народная артистка России Лия Ахеджакова, народная артистка СССР Инна Чурикова, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович.

Помимо Малобродского по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на "развитие и популяризацию искусства", проходят еще два человека: бывший бухгалтер студии Нина Масляева находятся в СИЗО, бывший генеральный директор организации Юрий Итин – под домашним арестом.

Ранее в понедельник художественные руководители московских театров обратились в Следственный комитет с просьбой изменить меру пресечения фигурантам дела "Седьмой студии". Российские театральные деятели планируют провести акцию в поддержку арестованных.