Конгресс интеллигенции выступил в защиту Алексея Малобродского

Конгресс интеллигенции выступил в защиту бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который был арестован по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии".
В Конгрессе заявили, что Малобродский является человеком с незапятнанной репутацией, а его заключение под стражу наносит "огромный вред российской культуре и имиджу" государства. Само дело о хищении средств "Седьмой студии" авторы обращения назвали "попыткой унижения и приручения деятелей культуры".
В Конгрессе интеллигенции потребовали освобождения Малобродского и его коллег, а также прекращения демонстративного силового давления на театральных деятелей, творчество которых "не вписывается в так называемый государственный тренд".
Обращение подписали 17 человек, в их числе глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, народная артистка России Лия Ахеджакова, народная артистка СССР Инна Чурикова, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович.
Помимо Малобродского по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на "развитие и популяризацию искусства", проходят еще два человека: бывший бухгалтер студии Нина Масляева находятся в СИЗО, бывший генеральный директор организации Юрий Итин – под домашним арестом.
Ранее в понедельник художественные руководители московских театров обратились в Следственный комитет с просьбой изменить меру пресечения фигурантам дела "Седьмой студии". Российские театральные деятели планируют провести акцию в поддержку арестованных.
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