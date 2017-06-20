"Дождь": руководство СК потребовало "не трогать" Серебренникова

Следователи по делу "Седьмой студии" отказались от уголовного преследования режиссера Кирилла Серебренникова после указа руководства Следственного комитета России. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники. Режиссер не прокомментировал информацию телеканала.

По данным "Дождя", следователи пытались доказать причастность Серебренникова к выводу бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", через сеть фирм-однодневок. Во время обысков 23 мая в квартире Серебренникова и "Гоголь-центре" у режиссера изъяли технику и документы, связанные с "Седьмой студией". Сам Серебренников был допрошен следователями в качестве свидетеля. Президент России Владимир Путин назвал "дураками" тех, кто имеет отношение к этим обыскам.

В рамках уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", которую основал Серебренников, были задержаны и арестованы бывшие гендиректор и главный бухгалтер организации Юрий Итин и Нина Масляева. 20 июня был задержан бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.