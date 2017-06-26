"Путин – не сталинист, а циник"

В рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Второе место в умах жителей современной России разделили между собой президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.

Таковы данные опубликованного 26 июня опроса, проведенного социологами Аналитического центра Юрия Левады. На четвертом и пятом местах в рейтинге "выдающихся россиян" оказались Владимир Ленин и Петр I. При этом участникам опроса было предложено самостоятельно выбрать имена выдающихся личностей и при желании назвать нескольких человек, поэтому сумма всех ответов превышает 100 процентов.

В последние годы в России количество людей, позитивно относящихся к Сталину, неуклонно растет, напоминает директор Аналитического центра Юрия Левады, социолог, доктор философских наук Лев Гудков. Открываются музеи Сталина, ему ставят памятники, многие политики и общественные деятели находят политические оправдания сталинским репрессиям. Сам Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна заявил, что считает "излишнюю демонизацию Сталина" одним из способов атаки на СССР и Россию. В интервью Радио Свобода Лев Гудков говорит, что результаты опубликованного исследования оказались как пугающими, так и ничуть не удивительными:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F330172306&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

​– Насколько вы сами были поражены тем, что Сталин оказался на первом месте? Или, наоборот, такого результата вы и ожидали?

– Конечно, я не поражен, это вполне ожидаемый результат. Давно уже было понятно, что с приходом Путина к власти начался процесс ресталинизации и медленного выдвижения этой фигуры на первый план как символа советского времени. Чрезвычайно важно то, что за этим стоит. И то, что как правило, несмотря на все наши публикации, не принимается во внимание, – что речь идет о разрушении представления о советском прошлом. О вытеснении из памяти всех его трагических моментов, репрессий, террора, неэффективности государственного управления, цены победы в войне, колоссальных жертв. И что, напротив, всячески делается акцент на советских успехах, на триумфе советской системы. Это крайне важная вещь, потому что она реанимирует все представления о правильности централизованной власти, вертикального устройства общества и безответственности власти перед населением. Образ мудрой, попечительской власти, ведущей страну от успеха к успеху, в светлое будущее, оказывается чрезвычайно важным. Собственно, усиление этого образа показывает, что мы имеем дело с рецидивом и либо имитацией, либо реальным возвращением к тоталитарным временам.

– Любовь и восхищение Сталиным – это любовь к жестокому тирану, к тому, что называется "обаянием абсолютного зла"? Или, наоборот, то, о чем вы говорите, – отрицание адской природы Иосифа Джугашвили и сталинского СССР, неверие в его преступления, нежелание о них знать и вера в якобы хорошее и великое?

– Я вижу гораздо более сложное, комплексное отношение. Скорее это некоторый пиетет по отношению к огромной, мистической, сакрализованной власти. Тут нет, возможно, особой искренней любви в человеческом понимании. Именно пиетет – и еще трепет перед чрезмерным величием этой власти.

– То, что происходит в России, это реакция народной массы на сигналы, посылаемые властью? Или, наоборот, Кремль, пропагандируя все активнее сталинско-советские ценности, сам отзывается таким образом на какие-то темные побуждения постсоветских людей, на их невысказанный запрос?

– Как всегда, мы имеем дело с определенным взаимодействием, хотя более активная сторона – это путинский режим и его очень мощная система пропаганды, которая, собственно, и возвеличивает Сталина. Его реабилитация началась ведь не сегодня, а именно с момента прихода Путина. С 1999 года мы и фиксируем нарастание положительного отношения к Сталину, признание его позитивной роли в истории страны. До этого Сталин, особенно в 1989 году, в момент первого исследования, вообще не входил в десятку значимых имен. Напротив, он всегда воспринимался в крайне негативном контексте: как садист, как палач, как диктатор, заведший страну в кризисное состояние, в котором она была в конце коммунистического режима. Патологическая личность этого тирана была основной причиной объяснений несовершенства советской системы в момент перестройки.

– Буквально на днях президент России Владимир Путин сказал, что Сталина "излишне демонизируют". Он сам внутренне – сталинист, неважно, явный или скрытый, как вам кажется?

Путин – циник без определенных убеждений

– Я думаю, что Путин – циник без определенных убеждений. Но он совершенно сознательно отвечает на определенные настроения в обществе и апеллирует к ним. Он в этом смысле действительно ощущает некоторые вещи. Неслучайно же он в одном из интервью, немецкому журналисту, сказал, что "я должен быть таким, каким меня хочет видеть большинство народа". Запрос на авторитарного лидера существует и усиливается в обществе. Сталин в этом контексте – это эмблематическая фигура, восстановление самодержавия.

– Насколько случайно сам Путин оказался на втором месте в этом опросе? Самим отвечавшим не смешно было, как думаете, действующего президента России определить в тройку величайших людей всей земной истории?

– Но именно так он и воспринимается. До этого позитивное отношение было к Леониду Брежневу. То была фигура застоя, символ умеренного достатка, гарантированного существования. И в ситуации кризиса и распада институтов советской системы брежневская эпоха воспринималась как идеальная. Сейчас же люди считают, что они никогда не жили так хорошо, во всей российской истории, как при Путине. Рост потребления, доходов, пропаганда, которая нагнетает антизападные настроения, путинская демонстрация силы в отношении остального мира – это воспринимается как признак сильного и работает на массовое сознание. Но, подчеркну, что все-таки это периферийное сознание, прежде всего, так отвечали люди не очень образованные, бедные, зависящие от государства, с одной стороны, и молодежь, которая не знает истории, которая воспитана именно при Путине.

– Продолжая вашу мысль: насколько ограниченными выглядят для вас эти ответы в целом? Вот эта колонка из 20 фамилий? Там почти нет иностранных имен. Там весьма мало ученых, писателей. Одни какие-то кровожадные политики и полководцы. Вот они на самом верху. Это от убогого знания, от зацикленности на себе самих? Или это сознательный выбор?

– В целом в ходе опроса было названо более 300 имен. Мы просто приводим наиболее часто упоминаемые. Потому что сам спектр приводимых имен очень большой, но очень малое число людей называло те или иные фамилии. В принципе, для российского массового сознания это очень устойчиво. За последние почти 30 лет оно не меняется. На первом месте, действительно, всегда цари, полководцы, злодеи – туда попадают и Гитлер, и Наполеон, и Александр Македонский, и Чингисхан. И очень мало моральных авторитетов, деятелей культуры, художников, музыкантов, что указывает на структуру массового сознания. Она остается по-прежнему, действительно, вертикально выстроенной и самодержавной. В этом смысле путинский культ личности, который нам навязывается пропагандой, ложится на очень архаическую и мало изменившуюся структуру советского человека. В общем говоря, можно ее продолжить вплоть до времен Салтыкова-Щедрина.

– Говоря просто, те, кто вам так отвечал, – сами по себе жестокие люди?

Речь идет о моральной глухоте и тупости, неспособности к сопереживанию, к осознанию того, что было в сталинское время

– Вопрос не совсем к социологу, но скажу: причастность к государству означает, что человек разделяет ответственность и в государственных преступлениях. Скорее речь идет о моральной глухоте и тупости, неспособности к сопереживанию, к осознанию того, что было в сталинское время. Вот это меня поражает! Потому что нельзя сказать, что люди совсем не знают о преступлениях Сталина, о репрессиях и прочем. 68 процентов говорят, что Сталин виновен в гибели миллионов невинных людей. И те же 68 процентов уверены, что без Сталина не было бы победы в великой войне. Когда мы их спрашиваем: "Можно ли признать Сталина государственным преступником, раз он виновен в смертях?", то точно такое же большинство, 60 с лишним процентов, говорят: "Нет, нельзя!". Вот эта самая коллизия означает, что, признав Сталина государственным преступником, надо сделать следующий шаг и признать преступной всю советскую систему. А это полное разрушение коллективной идентичности, что само по себе массовое сознание не в состоянии произвести!

Люди вряд ли хотят жить при Сталине

Это сложный вопрос. В числе причин тут – и ответственность, я бы сказал, даже преступление нашей интеллектуальной элиты, отсутствие соответствующей работы, непонимание того, насколько глубоко сидят эти структуры советского времени и, конечно, роль пропаганды. Люди, в общем, вряд ли хотят жить при Сталине, не хотят, чтобы восстанавливали памятники Сталину. Есть много вопросов, которые мы задавали, ответы на которые указывают на негативное отношение к Сталину. Но при этом понятие величия государства и культ государственного лидера признаются и считаются значимыми.

– Мы уже говорили о том, что очень много фильмов сейчас снимается про сталинскую эпоху, от военных до любовных мелодрам, где эта самая эпоха невероятно отлакирована, посыпана сахарной пудрой и приодета в супермодные одежки. Такой сталинизм людям нравится, киношный? Или на самом деле многие хотят жить в огромном, но стабильном ГУЛАГе, понимая все последствия? Насколько те, кто отвечал, отдают себе отчет в том, что зло нельзя любить наполовину?

– Они вообще не думают в этих категориях добра и зла. Наш человек – это человек, адаптирующийся к власти, пытающийся ужиться с ней. Он рассматривает власть и, соответственно, зло, которое несет государство, как стихийные и неизбежные, такие природные силы, против которых бедный частный человек бороться не в состоянии. Поэтому он принимает их. Это как бы разные плоскости его существования и мышления.

– Но ведь как многим сегодня нравится ходить в рестораны, стилизованные под сталинскую эпоху, одеваться, плясать, например, в форме НКВД на Тверской? На самом деле нравится, это очень заметно!

– Я считаю, это все-таки нравится небольшой части населения. Но эксплуатация символики, демагогия, особенно на темы Великой Отечественной войны, конечно, очень значимы для населения. Потому что другого основания для национальной гордости и солидарности и, соответственно, морального удовлетворения от этого, кроме победы над нацизмом, нет. Вот все и крутится вокруг этого. И пропаганда бессовестным образом эксплуатирует тему.

– Настоящий сталинизм или сталинизм отлакированный, засахаренный, осовремененный – это возможное реальное будущее России в ближайшие годы или десятилетия?

Имитация сталинизма и частичное усиление репрессий – вот что нас ждет

– Я думаю, имитация сталинизма и частичное усиление репрессий – вот что нас ждет при восстановлении сталинского большого стиля. Это будет не полный стопроцентный сталинизм. Но, в принципе, мы движемся именно туда, – полагает директор Аналитического центра Юрия Левады, социолог, доктор философских наук Лев Гудков.

Опрос "Левада-центра" под названием "Выдающиеся люди" проводился в апреле 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью на дому у каждого респондента.