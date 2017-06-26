Челябинск: суд утвердил приговор полицейским за избиение задержанного

В Челябинске суд оставил без изменений обвинительный приговор двум полицейским, которые избили задержанного. Сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Подкорытов и Вячеслав Ибрагимов ранее были осуждены на 6 и 5,5 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2015 году Ибрагимов вместе с сослуживцами доставил своего соседа Виктора Голунова в отдел полиции за то, что он курил в подъезде. В ОВД задержанный был избит. Несколько дней Голунов провел в реанимации.

В России за прошлый год, по данным проекта "Русская эбола", в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли как минимум 99 человек, в 2015 году – почти 200.