В Москве приостановлен снос здания ДК имени Серафимовича

В Москве после протестов по распоряжению департамента культурного наследия приостановлен снос дома культуры имени Серафимовича.

Накануне движение "Архнадзор" на своей странице в "ВКонтакте" сообщило о начале работ по демонтажу конструктивистского здания, построенного в 1929 году. Против сноса дома культуры была составлена петиция, которую подписали более 800 жителей района и поддержал Союз архитекторов России. Ранее в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Сейчас оно рассматривается, сообщили в ведомстве.

В октябре 2011 года был снесен ДК "Октябрь". Клуб был единственным в Москве деревянным зданием в конструктивистском стиле. Весной 2015 года, несмотря на многочисленные протесты, снесли другое здание эпохи советского конструктивизма – Таганскую АТС. В июне 2016 года под снос пошел конструктивистский квартал "Погодинская" в Хамовниках.