Леонид Волков вышел на свободу после 5 суток административного ареста. Глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального был заключен под стражу за то, что 12 июня он вел на YouTube-канале "Навальный.Live" прямую трансляцию с антикоррупционных митингов.

Акции протеста 12 июня прошли в десятках городов России. По всей стране были задержаны более полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 25 суток по обвинению в организации несогласованного митинга.