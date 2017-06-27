В Мосгордуме выступили против референдума о реновации

Комиссия Московской городской думы по государственному управлению выступила против проведения референдума о сносе нескольких тысяч домов в рамках так называемой программы реновации. Глава комиссии Татьяна Портнова заявила, что предложенные вопросы не соответствуют законодательству.

Так, "Альянс зеленых" предложил вопрос, из которого непонятно, должны ли москвичи голосовать за или против самой реновации или вынести решение по поводу городского закона о гарантиях, отметила московский депутат. Вопрос о недопустимости голосования по сносу домов в системе "Активный гражданин" в Мосгордуме посчитали некорректным, так как голосование уже состоялось.

Совет Федерации рассмотрит одобренный ранее Госдумой закон "о реновации" 28 июня. После его принятия проведение референдума уже невозможно.

Во вторник противники "реновации" собрались около здания администрации президента в Москве, чтобы передать петиции против сноса домов.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. По итогам голосования, организованного мэрией, только 6 процентов домов высказались против включения в программу реновации. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей. Москвичи – противники реновации – проводили согласованные митинги и стихийные акции.