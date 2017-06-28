Компьютерный вирус Petya.А добрался до стран Азии

Компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии, сообщает агентство Bloomberg. Накануне он поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами самого крупного порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительны.

Распространение вируса началось с Украины, позднее о нём сообщили в других странах Европы. Значительный ущерб был нанесён Германии, Италии, странам Центральной Европы и Израилю. В России атаке подверглась госкорпорация "Роснефть". В Соединённых Штатах начали расследование кибератак, его ведёт ФБР.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано тогда в России. Там кибератакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям и МВД.