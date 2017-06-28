Митрохина задержали у Совета Федерации после беседы с Матвиенко

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина задержали в среду утром у здания Совета Федерации. Политик принимал участие в акции против сноса домов в Москве в рамках так называемой программы "реновации".

Митрохин рассказал РБК, что перед задержанием он побеседовал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и попросил ее не принимать закон о реновации. Сама акция продолжилась. Русская служба BBC передает, что полицейские забрали Митрохина, как только он развернул плакат.

14 июня, когда Государственная дума рассматривала закон о реновации в окончательном чтении, Сергея Митрохина также задержали вместе с другими участниками акции протеста.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. Госдума приняла законопроект о реновации с рядом поправок. В частности, из него исключили положение о том, что собственники квартир в сносимых домах не могут оспаривать решение о расселении в суде.