Дадин обжаловал размер компенсации за уголовное преследование

Оппозиционный активист Ильдар Дадин обжаловал назначенную ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, передает ТАСС. Активист требовал пять миллионов рублей, однако суд обязал российское министерство финансов выплатить чуть более двух.

Адвокат Дадина сообщил, что Минфин просит существенно снизить размер компенсации, а защита, в свою очередь, продолжает настаивать на выплате изначальной исковой суммы. По словам Дадина, она была рассчитана исходя из времени, проведенного в заключении.

Ильдар Дадин стал первым осужденным в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В феврале этого года Верховный суд России оправдал активиста по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. Он подал иски к Генеральной прокуратуре, Федеральной службе исполнения наказаний и Следственному комитету России.