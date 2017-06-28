В Москве суд продлил арест математику Дмитрию Богатову

В Москве суд до 31 августа продлил арест математику Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста в столице 2 апреля. Об этом сообщает "Медиазона".

25-летний Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля.

Соратники Богатова требуют профессионально изучить техническую сторону данного уголовного дела. По их мнению, молодой человек не совершал преступление – его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был Богатов.

"Мемориал" признал Дмитрия Богатова политическим заключенным. По мнению правозащитников, математик "не совершал никакого преступления", а следствие "намеренно и незаконно утяжелило обвинение" в отношении него.